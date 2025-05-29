Бывший глава администрации Александровского района Игорь Першин совсем скоро будет назначен директором спортивной школы имени Даниловой, находящейся в Александрове. Эту информацию

Бывший глава администрации Александровского района Игорь Першин совсем скоро будет назначен директором спортивной школы имени Даниловой, находящейся в Александрове. Эту информацию официально подтвердили изданию «Новый город Александров». В апреле 2019 года Игорь Першин оставил должность главы администрации. Когда конкретно он приступит к работе в спортшколе, неизвестно, но заявление о приеме им уже написано. Прокомментируйте новость