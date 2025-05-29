Об этом сообщили в ГУ МЧС по Владимирской области.

ГУ МЧС по Владимирской области сообщает, что 28 мая в 18:41 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании на территории города Вязники по адресу: улица Сенькова, дом 9/8. По прибытии пожарных подразделений было установлено, что огонь охватил производственное здание на площади около 1200 квадратных метров.На месте происшествия работали 5 единиц специализированной техники и 21 сотрудник МЧС, которые оперативно приступили к тушению пожара с целью локализации и полного ликвидирования очага возгорания. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на соседние здания и объекты.По предварительным данным, информация о пострадавших или погибших в результате пожара не поступала, однако обстоятельства происшествия продолжают выясняться.Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка, в ходе которой будут определены все факторы, повлиявшие на возникновение пожара