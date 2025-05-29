В учебнике охватывается период от древних стоянок до объединения русских земель.

Во Владимире вышел новый учебник «История земли Владимирской» для шестиклассников. Авторы, Сергей Курасов и Оксана Кузьменко, ставили целью помочь ученикам глубже изучить историю родного края и осознать его роль в истории России.В учебнике охватывается период от древних стоянок до объединения русских земель. В качестве приложения к учебнику разработана видеоигра «Сунгирь», посвященная палеолитической стоянке близ Владимира.Губернатор Александр Авдеев выразил уверенность, что новый учебник поможет школьникам лучше узнать и ценить свою малую родину.