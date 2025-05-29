Парня били, пугали ножом и электрошокером. Издевательства продолжались около трех часов.

В Коврове во Владимирской области члены «Русской общины» вывезли 18-летнего парня в лес и пытали его на протяжении трех часов. Молодые люди насильно затащили его в машину, а уже на месте преступления связали руки скотчем, угрожали ножом и электрошокером, избивали. Подробности — в материалеПроизошел личный конфликтВсе случилось вечером 25 мая. 31-летний мужчина и его 25-летний приятель затолкали в машину 18-летнего парня и увезли для выяснения отношений в лесной массив около микрорайона Заря.Между ними произошел конфликт, но конструктивного диалога между поссорившимися не получилось. Молодому человеку связали руки скотчем, начались пытки. Его били, пугали ножом и электрошокером. Издевательства продолжались около трех часов.После мужчины бросили парня в лесу и уехали. Ему пришлось самому освободиться от скотча и добраться до дома, где он уже обратился за помощью в полицию.Оказались участниками «Русской общины»Позже стало известно, что все трое — участники движения «Русская община».Согласно информации СМИ, 18-летний парень решил выйти из организации, но конфликт напрямую не был связан с этим фактом. У участников были личные недомолвки. Теперь его обидчикам грозит уголовная ответственность.«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами «а», «в», «г» части 2 статьи 126 УК РФ (похищение, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой его применения, а также предметов, используемых в качестве оружия)», — рассказали в СУ СК РФ по Владимирской области.Мужчинам грозит до 12 лет лишения свободы, им предъявлено обвинение. Расследование дела продолжается.Напомним, что во Владимире перед судом , которые устроили потасовку на улице возле ночного клуба.