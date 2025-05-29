Жизнь большого города не останавливается ни летом, ни зимой. Поэтому если в сезон отпусков вы остались в Москве, это время можно провести с пользой и удовольствием. Собрали для вас подборку самых интересных событий летнего сезона.

4 июня на Красной площади откроется XI Книжный фестиваль Красная площадь. Это масштабное событие в самом центре Москвы - место встречи всех, кто любит литературу. Там можно приобрести новинки издательств, посетить встречи с любимыми писателями, увидеть театральные постановки, послушать концерты. Среди участников фестиваля в этом году: Юрий Башмет, Сергей Гармаш, Светлана Крючкова, Дарья Донцова, Александр Цыпкин. 7 июня на главной сцене пройдет Суперфинал конкурса юных чтецов «Живая классика» - главного популяризатора чтения на русском языке среди детей и подростков. Уже известно, что в последнем туре оказались 5 школьников из России и еще 6 - из Турции, Беларуси, Бельгии, Узбекистана, Армении и Малайзии.Театралы могу встретить начало лета в театре - за просмотром легкой комедии. Спектакль «Искуситель» Театра Современной антрепризы считается одним из самых успешных в этом жанре. Он поставлен по пьесе драматурга Валерия Шашина "Поджигатель", написанная еще в 80-е годы. В центре внимания - жизнь супружеской пары, которая течет размеренно и предсказуемо. Но внезапно в их привычное существование вторгается некий загадочный третий персонаж - острый на язык обманщик, чье появление полностью переворачивает устоявшийся уклад семьи. Спойлерить не будем, это надо видеть лично – 6 июня на сцене «Театриума». В главных ролях — блистательное трио: Мария Аронова, Даниил Спиваковский и Сергей Векслер.18 июня отметил бы 90-летний юбилей Юрий Соломин - советский и российский актер, художественный руководитель Малого театра России, министр культуры РСФСР. В память об артисте, ушедшем из жизни зимой прошлого года, Малый театр и Департамент культурного наследия проводит выставку «И это все о нем», которая откроется как раз 18 июня.На 33 уличных стендах Цветного бульвара будут представлены уникальные фотографии из музейных архивов, отражающие яркие моменты творческой биографии Юрия Соломина. Гости выставки смогут увидеть редкие кадры из первых театральных и кинематографических работ мастера, фотографии, запечатлевшие Юрия Соломина в самых знаковых ролях. Материалы, посвящённые его режиссёрским проектам. Личные воспоминания коллег и учеников, раскрывающие многогранность его личности. Специально для выставки ведущие артисты Малого театра, для которых Юрий Мефодьевич стал не только наставником, но и вдохновением, поделились тёплыми воспоминаниями.Любителям мюзиклов стоит обратить внимание на громкую премьеру нынешнего театрального сезона – музыкальный спектакль «Парфюмер». В центре внимания - гениальный, но лишенный всех чувств, кроме обоняния, парфюмер Жан-Батист Гренуй. Этот циничный и безумный персонаж, которого воплощает на сцене звезда российских мюзиклов Дмитрий Ермак, убивает людей, чтобы создавать уникальные ароматы. Хотя действия Гренуя вызывают чувство отторжения, они также заставляют задуматься о природе зла и о том, как относиться к таким сложным героям. Мюзикл будут давать в «Театриуме» 26 июня, начало в 19.00.А поклонникам классики – прямой путь в Театр Российской Армии. 2 и3 июля здесь состоятся балеты, посвященные 80-летию Победы в ВеликойОтечественной войне. Организатор мероприятия – Театр классического балета «Moscow State Ballet», а примут участие выпускники Академии хореографии Большого театра 2005 года, которые в этом году отмечают 20-летие выпуска. Перед началом спектаклей зрители услышат приветственные слова почетных гостей, а также будет показана небольшая хроника, посвященная памяти великих артистов, поддерживавших боевой дух русского народа и прославлявших культуру страны в годы войны.Кроме того, в холле театра будет организована выставка работ Памяти Победы, подготовленная в сотрудничестве с академиками РАХ, что станет символичным продолжением праздника и напоминанием о значимости искусства в сохранении исторической памяти.