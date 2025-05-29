Экологическую тропу можно будет свободно посетить в качестве туриста.

В национальном парке «Земля леопарда» при содействии ВТБ открыли экоторопу на особо охраняемой территории России – в Приморском крае. Правильная организация туристического маршрута поможет спасти дикую природу от уничтожения и впервые открыть вид на ранее недоступный для посещения каскад водопадов. Экологическую тропу можно будет свободно посетить в качестве туриста.Открытие экотропы с деревянным настилом позволит минимизировать нагрузку на территорию охранной зоны национального парка, запустить процесс самовосстановления природы и вести за местностью должный уход. Для сохранения уникальной экосистемы новый участок уже существующей тропы расширен на 125 м, общий набор высоты – 117 м, общая протяженность маршрута составит 485 метров.«Россия лидирует в мире по числу особо охраняемых природных территорий, цель которых – сохранить уникальные комплексы, редкие виды животных и растений. Экологические проекты банка – один из важных элементов стратегии устойчивого развития. Поддерживая национальный парк «Земля леопарда», мы вносим вклад в бережное восстановление популяции дальневосточного леопарда, обновление технической базы, проведение научных исследований и создание условий для безопасного экотуризма», – комментирует Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ.«Ежегодно охраняемые территории «Земли леопарда» посещают более 130 тысяч гостей из разных стран мира. Интерес к экологическому туризму постоянно растет, поэтому уникальная природа нуждается в особо бережной защите. Настильная тропа в буквальном смысле спасает этот объект, делает его посещение комфортным и снижаетантропогенное влияние», – отметил Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».Экотропа «Кравцовские водопады» естественно вписана в экосистему и открывает вид на четыре водопада. Маршрут проходит мимо водопадов «Дикая пасть» и «Ступенчатый», которые ранее были недоступны для посещения. Для посетителей предусмотрены зоны отдыха и действующий родник. Вдоль тропы расположены информационные стенды, которые знакомят посетителей с местной флорой и фауной, а также историей и особенностями каждого водопада.