С первого сентября владимирские шестиклассники будут учить историю родного края по новому учебнику. Пособие «История земли Владимирской с древнейших времен до начала XVI века» включает в

С первого сентября владимирские шестиклассники будут учить историю родного края по новому учебнику. Пособие «История земли Владимирской с древнейших времен до начала XVI века» включает в себя необычное приложение – видеоигру «Сунгирь». С ее помощью ребята смогут узнать о жизни сунгирцев и о животных, которые когда-то обитали на территории 33-его региона. Об этом рассказал губернатор