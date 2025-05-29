За пять месяцев этого года восемь водителей со стажем до двух лет попали в аварии. Из них пять ДТП устроили выпускники автошкол Владимира. В происшествиях погибли два человека, еще 13 получили

За пять месяцев этого года восемь водителей со стажем до двух лет попали в аварии. Из них пять ДТП устроили выпускники автошкол Владимира. В происшествиях погибли два человека, еще 13 получили различные травмы. Об этом рассказали в пресс-службе ГАИ Владимира. Госавтоинспекторы напомнили, что в категории «молодые водители» находятся водители со стажем вождения менее двух лет.