Об этом сообщает Gismeteo.

Во Владимирской области в четверг, 29 мая, воздух прогреется до +28 градусов. Об этом сообщает Gismeteo. Осадков в этот день не ожидается.Утром температура воздуха достигнет +24 градусов, небо будет ясным и безоблачным. Днем температура повысится еще на 4 градуса, а скорость ветра увеличится до 11 м/с. К вечеру жара немного спадет — термометры покажут около +22 градусов, а ветер ослабнет до 7 м/с.Напоминаем, что прогноз погоды является ориентировочным и может измениться.Кроме того, с 27 по 31 мая во Владимирской области ожидается аномально высокая температура — на 7 градусов выше обычной нормы.