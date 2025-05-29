Перекресток улиц Гагарина и Княгининская во Владимире на данный момент перекрыт. Там произошла авария на водопроводе, рассказали в пресс-службе «Владимирводоканала». Причины неполадки

Перекресток улиц Гагарина и Княгининская во Владимире на данный момент перекрыт. Там произошла авария на водопроводе, рассказали в пресс-службе «Владимирводоканала». Причины неполадки пока уточняются. Как и время проведения работ. Водителям пока придется объезжать этот перекресток. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: мэрия Владимира