Рассказываем, какие города в какой округ войдут.

29 мая Законодательное Собрание Владимирской области приняло решение о разделении Петушинского района на Покровский городской округ и Петушинский муниципальный округ. В состав Покровского округа войдут город Покров и близлежащие поселения, а в Петушинский округ - города Петушки и Костерево, а также прилегающие сельские поселения.Глава администрации района Александр Курбатов отметил, что разделение позволит повысить инвестиционную привлекательность территории, увеличить налоговые поступления и улучшить развитие инфраструктуры.Решение принято большинством голосов депутатов.