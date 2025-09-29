Среди пострадавших — 17 детей.

Клещи продолжают атаковать жителей Владимирской области, несмотря на конец сентября. оперативного мониторинга на 29 сентября 2025 года, за прошедшую неделю в медицинские учреждения региона обратилось 89 человек по поводу присасывания клещей. Среди пострадавших — 17 детей.С начала сезона количество обращений достигло отметки в 2890 человек, включая 669 детей.В рамках еженедельного мониторинга лаборатория Центра гигиены и эпидемиологии исследует клещей, снятых с людей. На 39-й неделе специалисты обнаружили 11 положительных находок на возбудителей опасных инфекций: 9 клещей были заражены иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ), или болезнью Лайма и 2 клеща несли возбудитель гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ).Важно отметить, что случаев заболевания клещевым вирусным энцефалитом во Владимирской области в этом сезоне не зарегистрировано.Медики напоминают, что даже при отсутствии внешних симптомов после укуса клеща необходимо обратиться к врачу для проведения анализов и, при необходимости, профилактического лечения.