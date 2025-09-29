С 30 сентября во Дворце детского (юношеского) творчества Владимира будет работать передвижная выставка «Богословие в красках». Экспозиция представит учебные работы студентов факультета

С 30 сентября во Дворце детского (юношеского) творчества Владимира будет работать передвижная выставка «Богословие в красках». Экспозиция представит учебные работы студентов факультета изобразительного искусства и народных ремёсел. Об этом поделились в облправительстве. Выставка, выполненная в иконописной мастерской, призвана продемонстрировать работы, которые отражают российскую идентичность и традиционные духовно-нравственные ценности. Посетители смогут познакомиться с произведениями студентов до