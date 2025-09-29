Во Владимире посиделки друзей закончились убийством.

Во Владимире посиделки друзей закончились убийством. Пара возлюбленных отдыхала у подруги. Внезапно хозяйка дома и мужчина подрались, после она схватилась за нож и ударила его. Что произошло между товарищами — расскажем в материале vlad.aif.ru.Ничего не предвещало бедыОбычный дружеский вечер не предполагал ничего криминального. Хозяйка квартиры по проезду Мичурина ждала друзей в гости. Наконец пара пришла, началось веселье, все выпивали. Неожиданно настроение у вечера поменялось — гость и собственница жилья начали конфликтовать.Градус недовольства поднимался и женщина ударила мужчину по лицу. Тот не растерялся и тоже ударил ее ладонью по лицу.«После этого фигурантка нанесла ему удар ножом, причинив ранение с повреждением легкого», — в СУ СК РФ по региону.После этого женщина пришла в чувства, осознала произошедшее и вместе с подругой, чей возлюбленный истекал кровью, вызвали скорую помощь. Однако медиков пострадавший не дождался. Он скончался до их приезда.«Это была самооборона»Мужчина скончался, женщину задержала полиция. Началось расследование. Обвиняемая вину свою в убийстве признала, но уверяла следствие — схватилась за нож, чтобы защититься. Однако это была ложь.«Слова обвиняемой опровергались обстоятельствами дела, показаниями очевидца и самой фигурантки, а также результатами проведенных судебных экспертиз», — уточнили в СУ СК РФ по региону.Теперь дело обвиняемой по статье 105 УК РФ (убийство) рассмотрит суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.