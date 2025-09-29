Во Владимире посиделки друзей закончились убийством.
Во Владимире посиделки друзей закончились убийством. Пара возлюбленных отдыхала у подруги. Внезапно хозяйка дома и мужчина подрались, после она схватилась за нож и ударила его. Что произошло между товарищами — расскажем в материале vlad.aif.ru.
Ничего не предвещало беды
Обычный дружеский вечер не предполагал ничего криминального. Хозяйка квартиры по проезду Мичурина ждала друзей в гости. Наконец пара пришла, началось веселье, все выпивали. Неожиданно настроение у вечера поменялось — гость и собственница жилья начали конфликтовать.
Градус недовольства поднимался и женщина ударила мужчину по лицу. Тот не растерялся и тоже ударил ее ладонью по лицу.
«После этого фигурантка нанесла ему удар ножом, причинив ранение с повреждением легкого», — в СУ СК РФ по региону.
После этого женщина пришла в чувства, осознала произошедшее и вместе с подругой, чей возлюбленный истекал кровью, вызвали скорую помощь. Однако медиков пострадавший не дождался. Он скончался до их приезда.
«Это была самооборона»
Мужчина скончался, женщину задержала полиция. Началось расследование. Обвиняемая вину свою в убийстве признала, но уверяла следствие — схватилась за нож, чтобы защититься. Однако это была ложь.
«Слова обвиняемой опровергались обстоятельствами дела, показаниями очевидца и самой фигурантки, а также результатами проведенных судебных экспертиз», — уточнили в СУ СК РФ по региону.
Теперь дело обвиняемой по статье 105 УК РФ (убийство) рассмотрит суд. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.