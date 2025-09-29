Боец трагически погиб в августе 2025 года при выполнении боевой задачи.

Город Юрьев-Польский Владимирской области простился с погибшим военнослужащим. Об этом рассказали в администрации города. 26 сентября в городе прошла церемония прощания с Исломиддином Рахматовым, старшим разведчиком-снайпером, заключившим контракт с Минобороны РФ. Ему было 23 года.Боец трагически погиб в августе 2025 года при выполнении боевой задачи. Администрация Юрьев-Польского района выразила глубокие соболезнования семье и близким бойца.Напомним, ранее мы писали, что