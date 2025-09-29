Сейчас свалки ликвидированы.

Во Владимирской области прокуратура Судогодского района обнаружила две несанкционированные свалки площадью около 200 квадратных метров в районе улицы Гагарина, 1а. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Размещение отходов нарушало права граждан на благоприятные условия проживания и создавало угрозу окружающей среде. Помимо этого, на свалках неоднократно возникали пожары, которые тушили сотрудники МЧС.По результатам проверки прокурор обратился в суд с требованием к администрации района устранить нарушения. После вмешательства прокуратуры свалки были ликвидированы.