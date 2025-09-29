Впервые в областном центре прошёл фестиваль казачьей культуры «Владимирские Шермиции». Он состоялся в Загородном парке в минувшее воскресенье. Площадка фестиваля была больше похожа на

Впервые в областном центре прошёл фестиваль казачьей культуры «Владимирские Шермиции». Он состоялся в Загородном парке в минувшее воскресенье. Площадка фестиваля была больше похожа на масштабный интерактивный музей под открытым небом. Гости фестиваля смотрели показательные выступления джигитовщиков, фланкировщиков и рубщиков шашкой, знакомились с образцами стрелкового и клинкового оружия, военного снаряжения и казачьей атрибутики, играли в казачьи