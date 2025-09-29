Середина недели принесет во Владимирскую область улучшение погоды. Согласно прогнозу Gismeteo, в первые дни октября регион ждет «бабье лето» с температурой до +13°C градусов. Понедельник

Середина недели принесет во Владимирскую область улучшение погоды. Согласно прогнозу Gismeteo, в первые дни октября регион ждет «бабье лето» с температурой до +13°C градусов. Понедельник встретит жителей области прохладной погодой – не более +9 градусов и облачным небом. Во вторник дневная температура сохранится на том же уровне, однако ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки.