СледКом РФ по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 53-летней жительницы областного центра, обвиняемой в убийстве мужчины во время бытовой ссоры. Преступление произошло в мае этого года в квартире на проезде Мичурина. По данным следствия, 8 мая 2025 года к женщине пришла ее знакомая со своим сожителем. Во время застолья между хозяйкой квартиры