Публикуем расписание.

Пригородный поезд «Орлан» между Переславлем-Залесским Ярославской области и Александровом Владимирской области будет курсировать до конца 2025 года.В октябре он будет ходить по понедельникам и пятницам. А с ноября, до самого Нового года, к этим дням добавятся ещё и среды. Об этом рассказали в пресс-службе Северной железной дороги.Расписание:⦁ Из Александрова: отправление в 11:30, прибытие в Переславль-Залесский в 12:45.⦁ Из Переславля-Залесского: отправление в 15:05, прибытие в Александров в 16:20.Поезд будет делать остановки в Балакирево и Берендеево.