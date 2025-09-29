Информация о назначении Игоря Александровича Кацая на должность временно исполняющего обязанности главного федерального инспектора по Владимирской области размещена на сайте

Информация о назначении Игоря Александровича Кацая на должность временно исполняющего обязанности главного федерального инспектора по Владимирской области размещена на сайте Полномочного представителя Президента России в ЦФО. Игорь Кацай сменил Сергея Мамеева, который проработал на посту главного федерального инспектора более 11 лет. Игорь Александрович Кацай родился 19 августа 1964 г. в городе Муроме Владимирской области. В