Во Владимирской области отремонтировали два участка автодороги Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма общей протяженностью 3,4 километра. Об этом сообщили в региональном Минтрансе. На отремонтированных участках уложено два слоя нового асфальтобетонного покрытия, а обочины укреплены щебнем. Также были обновлены заездные карманы у остановочных пунктов. Автодорога Сенинские Дворики – Ковров – Шуя – Кинешма