ДТП произошло 28 сентября, около 19.00, у села Менчаково. По предварительной информации пресс-службы УМВД по Владимирской области, водитель микроавтобуса, который двигался из Суздаля в сторону города Гаврилов Посад, выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой «Опель Астра». Потребовалась помощь спасателей в деблокировке водителя «Опеля». Его госпитализировали, а водителя микроавтобуса направили на амбулаторное лечение. Прокомментируйте