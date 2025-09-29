Отсутствие такого разрешения несёт риски бесконтрольного вреда экологии и здоровью жителей.

В Муроме Владимирской области «Эко-Транс» эксплуатировала городскую свалку без соответствующего комплексного экологического разрешения. Об этом рассказали в прокуратуре региона.Компания должна была получить эти документы ещё к началу 2025 года. Отсутствие такого разрешения несёт риски бесконтрольного вреда экологии и здоровью жителей.Прокуратура обратилась в суд, требуя от «Эко-Транс» оформления необходимой документации, и иск был удовлетворён. Напомним, ранее мы писали, что под Владимиром ликвидировали огромную свалку в лесу.