В Минтруде сообщили об увеличении материнского капитала и других выплат с 1 февраля 2026 года. Маткапитал на первого ребёнка составит 737,2 тысячи рублей. На второго малыша – 974,1 тысячи рублей,

В Минтруде сообщили об увеличении материнского капитала и других выплат с 1 февраля 2026 года. Маткапитал на первого ребёнка составит 737,2 тысячи рублей. На второго малыша – 974,1 тысячи рублей, если семья не получала выплат на первенца. Единовременное пособие при рождении ребёнка вырастет до 28 773 рублей. Социальные выплаты проиндексируют на уровень фактической инфляции, по