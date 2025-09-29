Доходы составят 116 миллиардов, а расходы — почти 128 миллиардов.

Владимирская область готовится к дефициту бюджета в 2025 году, который составит 11,6 миллиарда рублей. Депутаты Заксобрания обсудили финансовые планы на ближайшие три года: ожидается, что доходы составят 116 миллиардов, а расходы — почти 128 миллиардов. К 2027 году власти обещают сократить дефицит до 308,9 миллионов, а к 2028-му выйти в ноль, сбалансировав доходы и расходы на уровне 132,3 миллиарда.Замедление темпов роста экономики страны, о котором предупредило Министерство экономики, диктует жесткое распределение средств. Приоритетом станут повышение зарплат бюджетникам — учителям, врачам, работникам культуры и социальной сферы, а также индексация выплат другим госслужащим.Дополнительные вызовы создает реформа местного самоуправления и переход на новую систему контроля за стройками, где штрафы за отставание от графика удвоятся до 6%. Депутаты одобрили проект с оговорками, предложив увеличить финансирование наказов избирателей, благоустройства дворов, закрытия свалок и капремонта малоэтажных домов.