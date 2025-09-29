Среди пострадавших — 6 детей.

Госавтоинспекция Владимирской области опубликовала статистику происшествий на дорогах за прошедшую неделю (с 22 по 28 сентября 2025 года).За семь дней в регионе зарегистрировано 35 дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых 2 человека погибли. 46 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 6 детей.Помимо этого, полицейские оформили 345 происшествий с материальным ущербом (без пострадавших).Кроме того, сотрудники ГАИ 89 человек, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения или отказавшихся от медицинского освидетельствования.Самая трагическая авария произошла 25 сентября в Гусь-Хрустальном районе, на 31-м километре дороги «Гусь-Хрустальный-Уршельский». Водитель 1993 года рождения на автомобиле «Фольксваген Пассат» съехал с дороги и врезался в дерево. В результате водитель и его пассажир (2002 г.р.) скончались на месте происшествия.