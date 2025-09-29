Мать девочки была вынуждена покупать препараты за свой счет.

Жительница Собинки смогла добиться компенсации расходов на жизненно важные лекарства для своей дочери благодаря вмешательству прокуратуры. Женщина была вынуждена покупать препараты за свой счет, так как региональный Минздрав не обеспечил ими ребёнка-инвалида вовремя.Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по обращению местной жительницы. , что ее несовершеннолетняя дочь страдает тяжелым неврологическим заболеванием и должна получать необходимые лекарства бесплатно как ребёнок-инвалид.Однако, из-за долгого ожидания льготных препаратов от органов здравоохранения региона, мать была вынуждена тратить собственные средства на их покупку.Прокуратура встала на сторону семьи и подала иск в суд к региональному Министерству здравоохранения и районной больнице с требованием возместить все понесённые расходы.Суд полностью удовлетворил требования прокурора. Фактический возврат денежных средств, потраченных на лекарства для девочки, находится на контроле надзорного ведомства.