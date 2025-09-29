Спрос компаний намного опережает предложение.

Во Владимирской области сохраняется острый дефицит рабочих и производственных специалистов, не смотря на растущие зарплаты. По данным hh.ru, в августе почти 60% всех вакансий (6 из 10,5 тысяч) приходилось именно на эти сферы.Спрос компаний намного опережает предложение: на одну вакансию приходится всего 2-3 резюме. За год средняя зарплата в этих отраслях выросла на 17%, достигнув 70 тысяч рублей. В производстве рост составил 19% (до 83,8 тыс. руб.), а для рабочего персонала — 15% (до 86,5 тыс. руб.).Напомним, ранее мы писали, что