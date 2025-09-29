Генеральный директор ООО «СП «Ополье» на своем примере показал, как добиться высокого урожая даже в самое непростое время.

Семейный подряд«Сельское хозяйство у меня в крови!» - любит говорить Ара Аршакович. И нисколько не преувеличивает. Родился он небольшом армянском селе Ахурик. Отец заведовал фермой, где выращивали сахарную свеклу, мать трудилась в сфере растениеводства и даже была награждена знаком «Отличник труда СССР».- В 16 лет я уже официально работал, имел трудовую книжку: возил сено, солому, был в роли грузчика, - вспоминает Ара Ханоян.В 1988 году в Армении произошло страшное землетрясение, которое заставило собеседника покинуть родной край. Дело в том, что восстанавливать разрушенные стихией дома приехали строители из Владимира. Ара устроился работать в бригаду механиком, сначала во Владимирскую область ездил в командировки, а потом остался насовсем и сменил сферу деятельности.В Кольчугинском районе Ара Аршакович открыл свое дело по хлебопечению, потом стал заниматься соленьями, овощи для которых закупал у хозяйства в Юрьев-Польском. И в 2008 году стал его собственником.- В Юрьев-Польском районе каждый клочок земли обрабатывается, как в советское время! И это очень правильный подход, - уверен аграрий.Только дается такая обработка с большим трудом из-за нехватки кадров. Собеседник говорит, что сегодняшнюю молодежь в село калачом не заманишь. Все из-за особенностей сельского графика – приходится поздно ложиться и рано вставать.- У меня в хозяйстве не хватает агрономов, доярок, механизаторов. Хорошо, что хоть оба сына при мне остались – один механизатором трудится, второй - мой заместитель, - говорит он.Крепкая опора хозяйственникаА хозяйство у Ара Ханояна немаленькое – 5 тысяч га кормовых растений! Вот и приходится рассчитывать на себя и на технику.- В нашей полосе особенность какая? 1 мая сеять еще рано, а 10-го числа уже поздно. То есть как-то надо уложиться в 10 дней. При нехватке людей задача непростая. Плюсом ко всему в этот период могут зарядить дожди или морозы ударить, поэтому действовать надо оперативно, - говорит директор.Только тогда можно рассчитывать на хороший урожай, хотя почва в Юрьев-Польском серая лесная – далека от чернозема. Кстати, в предприятии в среднем снимают 40 центнеров с гектара. А два года назад эта цифра доходила до 75!Во многом крепкую опору хозяйству дает мощная агротехника, которая не подведет в неподходящий момент. Поэтому около половины парка агромашин ООО СП «Ополье» - от производителя Ростсельмаш.- Буквально два месяца назад приобрели кормоуборочный комбайн F 2650. Успели опробовать его на уборке кукурузы. На практике машина показала себя отлично: измельчает, дробит зерно, к тому же мощная, экономичная и производительная техника, - описывает хозяйственник. - Двигатель у этой модели - нового поколения, мощностью более 600 лошадиных сил. Плюсом всегда есть большой запас крутящего момента, вот почему агромашина Ростсельмаш работает устойчиво в ситуациях перегрузки, выдерживает работу на пониженных оборотах. При всем этом сохраняется экономичность: полный бак объемом 1500 литров позволяет работать в течение суток без дозаправки.Помимо этой модели в арсенале юрьев-польчан имеются: DON 680М, RSM 1401 – это что касается кормоуборочной техники.Зерноуборочные комбайны также предпочитают от Ростсельмаш. На сегодняшний день в поля выходят две машины ACROS 580 и одна ACROS 595 Plus. Также верой и правдой хозяйству служат самоходная косилка KSU 1 и трактор Ростсельмаш 2375.- Я сам иногда люблю посидеть в кабине трактора или комбайна. Комфорт, скажу я вам, не ниже, чем у импортных аналогов: как в «мерседес» садишься! А для механизаторов очень важен комфорт – а как иначе, иногда из кабины они не выходят по 12 часов. В обычном тракторе столько не проработаешь. А тут – и климат-контроль, и режимы работы, и обзор чуть ли не 360 градусов! Сеять и убирать урожай с такой техникой получается в разы быстрее – она мощная, качественная, понятная и, самое главное, в случае поломки можно быстро заменить деталь, - рассказывает Ара Аршакович.24 на 7По словам собеседника, при выборе техники он, в первую очередь, анализировал сервис: кто будет ее обслуживать, откуда придется везти запасные части. Ведь в пору сбора или посева на поле важен каждый час.Техника Ростсельмаш отличается доступностью, оперативностью сервисной службы, которая работает даже по выходным и в праздничные дни.- Недавно у нас случилась поломка – утром деталь заказали, на складе не оказалось, но уже вечером привезли, поставили, и комбайн поехал на работу. Важно, чтобы на машинах были свои оригинальные запчасти, тогда и техника прослужит дольше. А еще нужно своевременно ее обслуживать, тогда она будет верным помощником в достижении новых рекордов по урожаю! – уверен директор хозяйства.