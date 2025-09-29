Он сменил Сергея Мамеева, который ушел на пенсию в 65 лет.

Игорь Кацай назначен врио главного федерального инспектора по Владимирской области. Об этом сообщает врио главного федерального инспектора по региону.Он сменил Сергея Мамеева, который ушел на пенсию в 65 лет.Кацай, уроженец Мурома, имеет за плечами службу в КГБ, ФСБ и ФСО до 2008 года, а также опыт работы федеральным инспектором по Владимирской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.