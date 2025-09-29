В последние годы акцент в этом направлении делается на просвещение и распространении информации по раздельному сбору отходов.

Экология играет важную роль для каждого человека. Здоровая окружающая среда - залог здорового будущего поколения. Одним из важных направлений в формировании правильных экологических привычек и высокой экологической культуры является экологическое просвещение. В последние годы акцент в этом направлении делается на просвещение и распространении информации по раздельному сбору отходов.В свою очередь, ГБУ ВО «Экорегион» уже не первый год проводит ряд природоохранных акций, направленных на популяризацию раздельного сбора отходов на территории региона. А в этом году запускает новую.Природоохранная акция «Бумажный рециклинг» запланирована как ежегоднее мероприятие и направлена на просвещение населения региона о правильной утилизации различных видов отходов, воспитание у детей и взрослых ответственного отношения ко всему живому на Земле, обеспечение понимания проблем экологии, развитие экологической культуры и расширение экологического кругозора, вовлечение подрастающего поколения Владимирской области в активную деятельность по сохранению окружающей среды.Акция стартует с сентября 2025 г. и продлится по июль 2026 г. Мероприятие проводится на безвозмездной основе и не преследует коммерческие цели. Участником акции может стать любое учебное общеобразовательное учреждение, учреждение дополнительного образования Владимирской области, находящиеся в городах Владимир, Гусь-Хрустальный, Лакинск, Муром, Покров, Петушки и Собинка.О более подробных условиях участия в акции можно узнать на официальных источниках ГБУ ВО «Экорегион» (https://ecoreg33.ru/, https://vk.com/ecoreg33). По всем интересующим вопросам проведения акции можно обращаться по телефону: 8(4922)77-74-25 или по адресу: г. Владимир, ул. Луначарского д. 3, офис 305-к.