Ксюша спасла спаниеля по имени Чарли. Она поделилась с ним своей кровью. За это собаку номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Сейчас проходит онлайн-голосование.

Ксюша спасла спаниеля по имени Чарли. Она поделилась с ним своей кровью. За это собаку номинировали на международную премию «Мой ласковый и нужный зверь». Сейчас проходит онлайн-голосование. Спаниель Чарли отравился. Во время лечения ему понадобилось переливание крови. Для этого отлично подошла собака Ксюша из приюта «Дорога добра» – все прививки были сделаны, ветпаспорт в порядке.