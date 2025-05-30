В Санкт-Петербурге прошел международный круглый стол «Настоящее и будущее электрических сетей вместе!». Представители Группы «Россети», компаний «Белэнерго» и «СакРусэнерго» обсудили расширение сотрудничества, обменялись опытом внедрения актуальных технологий и современных программных продуктов.

В Санкт-Петербурге прошел международный круглый стол «Настоящее и будущее электрических сетей вместе!». Представители Группы «Россети», компаний «Белэнерго» и «СакРусэнерго» обсудили расширение сотрудничества, обменялись опытом внедрения актуальных технологий и современных программных продуктов.Зарубежные делегации ознакомились с возможностями Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей Группы «Россети», которая была открыта в 2024 году для проведения исследований и испытаний силового и вторичного оборудования.Кроме того, участники встречи посетили Центр управления сетями «Россети Ленэнерго», в котором применяются отечественные программные продукты. В зоне его ответственности находятся более 90 тыс. км линий электропередачи и 30 тыс. электрических подстанций, от которых зависит энергоснабжение потребителей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.Круглый стол организован в рамках мероприятий, посвященных 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. После завершения рабочей программы энергетики из России, Белоруссии и Грузии посетили Пискаревское мемориальное кладбище и возложили цветы к монументу «Родина-мать».