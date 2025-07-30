Территория вокруг школы №14 в Гусь-Хрустальном активно готовится к новому учебному году. Уже сейчас там появились новые дорожки, уложен асфальт и брусчатка, обустраиваются газоны, а старый

Территория вокруг школы №14 в Гусь-Хрустальном активно готовится к новому учебному году. Уже сейчас там появились новые дорожки, уложен асфальт и брусчатка, обустраиваются газоны, а старый забор заменен на новый, более безопасный. Об этом сообщили в облправительстве. Но главная новость – в школе откроется первая в городе открытая площадка с интерактивной панелью. Теперь у школьников