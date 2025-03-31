5 наград завоевали владимирские спортсмены на чемпионате России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг. Соревнования прошли в Якутске. В чемпионате приняли участие 74 спортсмена из 16

5 наград завоевали владимирские спортсмены на чемпионате России по спорту слепых в дисциплине пауэрлифтинг. Соревнования прошли в Якутске. В чемпионате приняли участие 74 спортсмена из 16 регионов страны. Они состязались в течение четырех дней. По итогу наши атлеты взяли «золото», три «серебра» и одну «бронзу». Также был установлен новый рекорд России в становой тяге –