Игнат служил в войсках ВДВ и с октября 2023 года.

Во Владимирской области завтра, 1 апреля, пройдет прощание с Игнатом Василькиным, десантником-срочником, который погиб на специальной военной операции. Отпевание состоится в 10:00 в Христо-Рождественском Храме на Авангардском переулке Юьев-Польска.Как пишут «Юрьев-Польские известия», Игнат служил в войсках ВДВ и с октября 2023 года считался пропавшим без вести. Его мама, Людмила Заботина, в течение шести месяцев старалась найти сына, после того как связь с ним прервалась 11 сентября. 31 марта она подтвердила трагичную новость о гибели Игната.Напомним, ранее мы писали, что