Дела будут возбуждать и вести местные чиновники или инспекция административно-технического надзора.

Законодательное Собрание Владимирской области приняло закон о штрафах за зарастание земель борщевиком Сосновского. Депутаты утвердили документ сразу в двух чтениях.С момента вступления нормативного акта в законную силу, если в регионе обнаружат ядовитое растение, то владелец участка земли может получить штраф. Для физлиц он составит до пяти тысяч рублей, для должностных — до 40 тысяч, а для компаний — до 150 тысяч рублей.Дела будут возбуждать и вести местные чиновники или инспекция административно-технического надзора.Напомним, что в 2022 году на борьбу с кустарником выделили 12,5 млн рублей. Средств хватит на обработку 500 га.«Большую работу проводят дорожные службы, которые обрабатывают полосы отвода дорог. Не остаются в стороне и сельхозпроизводители», – отметил директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.До конца года будет проведено обследование и картографирование заросших участков. На 21 июня обработка от борщевика произведена около дорог в Суздальском, Александровском, Юрьев-Польском и Собинском районах на общей площади около 80 га. Специалисты приступили к обработке придорожных территорий в Киржачском и Кольчугинском районах на 40 га.