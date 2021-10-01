На лестничной площадке одного из домов на Верхней Дуброве парень 1997 года рождения нанёс молодой девушке не менее 30 ударов ножом по голове, телу и конечностям. В официальном пресс-релизе

На лестничной площадке одного из домов на Верхней Дуброве парень 1997 года рождения нанёс молодой девушке не менее 30 ударов ножом по голове, телу и конечностям. В официальном пресс-релизе говорится, что сделал он это из личной неприязни. Знакомая не хотела продолжать с ним близкие отношения. Потерпевшей причинены различные телесные повреждения, в том числе, колото-резаная рана