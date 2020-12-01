01.12.2020

2020-12-01 12:35:22

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (45(9742) от 01 декабря 2020 года).

РЕГИСТРИРУЙ И ЖИВИ АКТИВНО!

О работе участковых уполномоченных полиции по выявлению квартир, незаконно сдаваемых внаём, рассказал заместитель начальника 5-го отдела Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей ЗАРУБИН. Читайте на странице 2.



НЕОБДУМАННЫЙ ПОСТУПОК

В территориальный отдел полиции поступило сообщение о том, что на общедомовом балконе на 11-м этаже здания, расположенного на Таллинской улице, стоит человек, намереваясь броситься вниз. Читайте на странице 2.



АЛГОРИТМ ЗАМЕНЫ УВД

по Восточному административному округу напоминает, что оформить и получить загранпаспорт на Госуслугах можно без очереди и со скидкой на госпошлину. Читайте на странице 2.



ТРАМПЛИН ДЛЯ КАРЬЕРЫ

Для заместителя начальника ЭКЦ УВД по ЮВАО — начальника 2-го отдела подполковника полиции Владимира ЗОНОВА путь в профессию начался с поступления в Московскую академию МВД России, которая впоследствии была реорганизована в Московский университет МВД России. В 2014 году учреждению было присвоено имя Владимира Яковлевича Кикотя. Читайте на странице 3.



«Я СПОКОЙНА ЗА СВОЮ ЖИЗНЬ»

В УВД по ВАО поступило письмо жительницы столицы Евгении, в котором она выразила слова признательности старшему участковому уполномоченному полиции ОМВД России по району Косино-Ухтомский майору полиции Виталию ИНЯКИНУ за оказанную помощь в решении конфликтной ситуации по поводу парковочного места. Читайте на странице 3.



БЕС КРИМИНАЛЬНОЙ НАЖИВЫ, ИЛИ «ГИДРА КОНТРАФАКТА»

УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве и территориальных звеньев этой службы из года в год целенаправленно занимаются выявлением и пресечением изготовления и сбыта разнообразной контрафактной продукции. Читайте на странице 4.



ПОКАЯНИЙ ЗДЕСЬ НЕ ПРИНИМАЮТ

В истории Московского уголовного розыска, документальной и художественно-описательной, встречаются забавные совпадения. Если вообще слово «забавные» применимо, когда речь идёт о фамилиях, общих для героев и для злодеев. Продолжение на странице 5.



ЗА СТОЛИЦУ, ЧИСТУЮ ОТ НАРКОТИКОВ

Как известно, 6 декабря объявлено Днём образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД России. Отмечаемая дата лишь немного отстоит от привычного новогоднего рубежа, когда подразделения подводят итоги служебной деятельности. Читайте на странице 6.



БЫТЬ В ЛИДЕРАХ И В КОНКУРСЕ, И В СЛУЖБЕ

Старший оперуполномоченный ОНК УВД по Северному административному округу Москвы майор полиции Алексей КОСТИКОВ победил в городском конкурсе на звание «Лучший по профессии» в 2019 году, в номинации «Лучший сотрудник подразделений по контролю за оборотом наркотиков». Продолжение на странице 7.



ВОСПОМИНАНИЯ О МОЁМ ПАПЕ

Накануне 110-летия со дня рождения министра внутренних дел СССР Н.А. Щёлокова его сын Игорь ЩЁЛОКОВ поделился своими воспоминаниями об отце. Читайте на странице 8.



ИВАНЫ, ПОМНЯЩИЕ РОДСТВО!

— Какую судьбу готовили фашисты народам Советского Союза? — спрашивает меня сотрудник Центра государственной защиты подполковник полиции в отставке Пётр ВИКУЛИН. И сам отвечает на этот тяжёлый вопрос: — Основную массу людей — уничтожить, просто расстрелять, сжечь в печах, замучить в лагерях. Освободить себе территории или, как они говорили, Lebensraum — «жизненное пространство». Читайте на странице 9.



ОГРАБЛЕНИЕ НА ПОЛНОМ ХОДУ

Как мне нравится по Пятницкой в машине проезжать! Восхищение увиденным не в силах я сдержать. Кораблями из минувшего плывут её дома, будто это и не улица — история сама. Продолжение на странице 10.



ЧИК — И ТЫ УЖЕ В БОМЖАХ

Бесплатный сыр бывает только в мышеловке — такова ставшая банальной истина, в которую нам до сих пор так не хочется верить… Но иногда приходится. Во всяком случае, в этом теперь уверены как минимум сто москвичей, ставших жертвами квартирного мошенничества. Читайте на странице 10.



И ДОСТАВЯТ, И ПОЧИСТЯТ!

Немало задач в Центре реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве» выполняют работники отделения транспортного обеспечения и обслуживания территории. О заботах коллектива рассказал начальник данного подразделения Роман КАЗМИРУК. Читайте на странице 11.



1941 ГОД. НАЧАЛО КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ ПОД МОСКВОЙ

5 декабря 1941 года после длительных оборонительных сражений советские войска перешли в контрнаступление под Москвой. Стоит отметить: Сталина пришлось настойчиво убеждать в том, что в ходе оборонительных операций в связи с формировавшейся фронтовой обстановкой гитлеровские войска изрядно потрёпаны и нуждаются в пополнении и перестановках. Читайте на странице 11.



ДОРОГА К НЕЗАУРЯДНОСТИ

Родился Василий Трушин в Москве 19 сентября 1934 года. Отец Пётр Борисович — участник Великой Отечественной войны, трудился водителем автобуса. Мать Мария Ефимовна была ткачихой. Оба — выходцы из одной деревни Рязанской области — перебрались жить в столицу в условия не ахти уж какие. Продолжение на страницах 12-13.



СЛУЖИЛИ МЫ — БОРЯСЬ И СМЕРТИ НЕ БОЯСЬ!

Увидела свет книга «Одна на всех — Великая Победа! Участники войны и труженики тыла — правоохранители севера Москвы». Продолжение на странице 14.



БОРИС РАЗИНСКИЙ — ПЕРВЫЙ СРЕДИ ВТОРЫХ

Такая за ним закрепилась кличка: первый среди вторых. Почему? Читайте на странице 14.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

От всей души поздравляем с юбилеем — 80­летием Владимира Герцевича ЦОМЫКА, чудесного человека с огромной душой и добрым сердцем! Читайте на странице 14.



ЗИМНИЙ ПОЭТИЧЕСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Снег первый — долгожданный, сияющий, чистый, всегда робкий... Вдруг в один миг расщедрился, преображая природу, укрыл белым покрывалом всю осеннюю пожухлость, очистил воздух. Продолжение на странице 15.



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