Попытка лихого перестроения привела к аварии: регистратор очевидца запечатлел момент аварии в Москве, где водитель не справился с управлением и сделал участниками ДТП еще двух участников дорожного движения.

Водитель легкового автомобиля спровоцировал серьезную аварию на МКАД – тройное ДТП, произошедшее во вторник, 2 июня, на Московской кольцевой автомобильной дороге, попало в объектив регистратора очевидца.Автомобилист на большой скорости попытался втиснуть свою малолитражку между попутными машинами, резко перестроившись в соседний ряд, но не справился с управлением.Легковушку занесло, и она врезалась в другое транспортное средство , отскочившую в фуру, ехавшую правее.После первого столкновения предполагаемый виновник аварии преодолел несколько полос и врезался в ограждение у обочины, где и завершил свой "заезд".Сведений о пострадавших в результате инцидента пока не поступало.