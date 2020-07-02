Чемпион Испании Барселона может расстаться с тренером Кике Сетьеном, не дожидаясь завершения первенства страны. Сетьен возглавил сине-гранатовых в январе, заменив Энрике Вальверде.

Чемпион Испании "Барселона" может расстаться с тренером Кике Сетьеном, не дожидаясь завершения первенства страны. Сетьен возглавил "сине-гранатовых" в январе, заменив Энрике Вальверде.Как сообщает "Спорт-Экспресс", у Кике Сетьена не сложились отношения с футболистами команды. Трения возникли во многом из-за поведения второго тренера Кике Сарабии. Игроки не поддерживают тренерский штаб, что может привести к досрочному уходу Кике Сетьена и его помощников."Барселона" не смогла победить в двух последних матчах, завершив вничью 2:2 встречи с "Сельтой" и "Атлетико". Теперь каталонцы занимают второе место, уступая одно очко "Реалу". Кроме того, мадридцы сыграли матч меньше.