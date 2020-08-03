По итогам 6 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 6,5 тысяч водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения...

Сотрудниками подразделений Госавтоинспекции Москвы на постоянной основе проводится работа по выявлению участников дорожного движения, пренебрегающих требованиями Правил дорожного движения и уклоняющихся от исполнения административного наказанияВ настоящее время из 28,1 млн постановлений о наложении административных штрафов, вынесенных сотрудниками Госавтоинспекции Москвы в 2019 году, исполнено 25,2 млн постановлений или 89,7%.При достаточно высоком показателе исполняемости постановлений о наложении административных штрафов отдельные лица имеют значительное количество неуплаченных административных штрафов. Такие водители умышленно нарушают Правила дорожного движения и представляют потенциальную угрозу безопасности дорожного движения.Для достижения целей неотвратимости наказания, своевременного принятия мер в отношении граждан, совершивших многочисленные правонарушения, подразделениями ГИБДД во взаимодействии с представителями службы судебных приставов на постоянной основе организована целенаправленная работа.По итогам 6 месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД выявлено более 6,5 тысяч водителей, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения. Данные нарушители в последствии были привлечены к ответственности в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях «Уклонение от исполнения административного наказания».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве напоминает, что в соответствии с частью 1 статьи 32.2. КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 КоАП РФ.Ответственность за неуплату административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации предусмотрена частью 1 статьи 20.25 и влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81