"По имеющимся сведениям, злоумышленники незаконно завладели персональными данными клиентов одной из страховых компаний", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования на территории Московского региона.По имеющимся сведениям, злоумышленники незаконно завладели персональными данными клиентов одной из страховых компаний. Обзванивая участников ДТП, они сообщали, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах.В дальнейшем проводились фиктивные экспертизы без осмотров автомобилей. С полным пакетом документов подозреваемые от имени гражданских лиц, которые оставались в неведении, направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Денежными средствами, полученными от страховой компании, они распоряжались по своему усмотрению. В настоящее время установлено свыше 500 случаев выплат по поддельным документам на общую сумму более 100 миллионов рублей.В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В ходе обысков в офисе на Волгоградском проспекте и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства, документация, печати, подготовленные пакеты документов на новые выплаты и компьютерная техника. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк