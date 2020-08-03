"По имеющимся сведениям, злоумышленники незаконно завладели персональными данными клиентов одной из страховых компаний", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...
«Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования на территории Московского региона.
По имеющимся сведениям, злоумышленники незаконно завладели персональными данными клиентов одной из страховых компаний. Обзванивая участников ДТП, они сообщали, что страховые случаи пересматриваются и выявляются факты занижения выплат. Чтобы получить дополнительные денежные средства, клиентам предлагалось провести независимую экспертизу в подконтрольных сообщникам фирмах.
В дальнейшем проводились фиктивные экспертизы без осмотров автомобилей. С полным пакетом документов подозреваемые от имени гражданских лиц, которые оставались в неведении, направлялись в суды, где получали официальные решения на возмещение ущерба. Денежными средствами, полученными от страховой компании, они распоряжались по своему усмотрению. В настоящее время установлено свыше 500 случаев выплат по поддельным документам на общую сумму более 100 миллионов рублей.
В отношении четверых подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159.5 УК РФ. Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В ходе обысков в офисе на Волгоградском проспекте и по адресам проживания фигурантов изъяты денежные средства, документация, печати, подготовленные пакеты документов на новые выплаты и компьютерная техника. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк