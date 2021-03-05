Участники акции дарили девушкам букеты цветов, что не смогло оставить равнодушными автоледи, а в ответ мужчины получали улыбки и слова благодарности...

В преддверии 8 Марта член Общественного совета при УВД по САО совместно с сотрудниками ГИБДД и кадетами поздравили женщин-водителей в рамках акции «Цветы для автоледи».Сотрудники Госавтоинспекции севера столицы совместно с членом Общественного совета при УВД по САО Виталием Пономаревым и кадетами ГБОУ Кадетской школы № 1784, расположенной на Скаковой улице, приняли участие в поздравительной акции «Цветы для автоледи».Инспектор ОБ ДПС ГИБДД УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве майор полиции Алексей Павлов останавливал автомобили, за рулем которых находились представительницы прекрасного пола. Приятным сюрпризом для дам оказалось то, что инспектор обращался к ним со словами: «В этот весенний день мы хотим поздравить вас с наступающим Женским днем! Желаем вам безграничного счастья, успехов, здоровья и любви! А также свободных дорог и приятных попутчиков!» Участники акции дарили девушкам букеты цветов, что не смогло оставить равнодушными автоледи, а в ответ мужчины получали улыбки и слова благодарности.Руководство УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве поздравляет всех участниц дорожного движения с Международным женским днем!Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29