Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет. Происшествие произошло третьего декабря на 882 километре автодороги Челябинск – Новосибирск.

Российская футболистка Алена Трушкина погибла в результате дорожно-транспортного происшествия в возрасте 22 лет. Происшествие произошло третьего декабря на 882 километре автодороги Челябинск – Новосибирск.Юная футболистка ехала на своем личном авто. На одном из участков трассы она выехала на встречную полосу, в результате чего в ее "легковушку" врезался грузовой автомобиль. Как сообщает официальный сайт футбольного клуба "Иртыш", девушка получила травмы, не совместимые с жизнью.За свою футбольную карьеру девушка выступала за омский "Иртыш", "Уфу" и красноярский "Енисей" – команде высшего дивизиона.