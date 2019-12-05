В одном английском городе собака подожгла дом, случайно включив микроволновку. Хозяин жилья в этот момент не находился дома, а о случившемся узнал благодаря специальному приложению на телефоне.

В одном английском городе собака подожгла дом, случайно включив микроволновку. Хозяин жилья в этот момент не находился рядом, а о случившемся узнал благодаря специальному приложению на телефоне.Инцидент произошел в городе Станфорд-ле-Хоп, который располагается в графстве Эссекс. Собака породы хаски каким-то образом включила микроволновку, в которой лежала упаковка булочек. Она загорелась, в результате чего произошел пожар.Хозяин дома узнал об инциденте с помощью приложения, которое транслирует запись с камер видеонаблюдения. К тому моменту, когда на место происшествия прибыли пожарные, кухня была полностью заполнена дымом. К счастью, пламя не перекинулось на другие комнаты. Виновник произошедшего также не пострадал, сообщает BBC News.По словам сотрудника пожарной службы Джеффа Уила, микроволновая печь не должна использоваться для хранения продуктов, поскольку ее случайно могут включить дети или, как показывает данная ситуация, животные.В 2017 году житель США случайно поджег свой дом, пытаясь прогнать опоссумов. Он развел во дворе костер, предварительно смочив кучу листьев жидкостью для розжига. Пламя вышло из-под контроля и перекинулось на деревянный дом мужчины. Пожарные не смогли справиться с огнем — собственность мужчины сгорела.