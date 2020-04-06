Магаданские студенты и учащиеся техникумов переходят на дистанционное обучение. Для тех, у кого нет личных компьютеров, в одном из общежитий организовали компьютерный класс. В учебных заведениях только привыкают к новому формату.

Магаданские студенты и учащиеся техникумов переходят на дистанционное обучение. Для тех, у кого нет личных компьютеров, в одном из общежитий организовали компьютерный класс. В учебных заведениях только привыкают к новому формату.Незапланированные каникулы — не время для отдыха от учебы, считают преподаватели Магаданского политехнического техникума. Поэтому студентам расслабляться не дают, всем ученикам присылают задания в мессенджерах, для того чтобы ребята выполняли их дома.Педагоги говорят — скоро перейдут на обучение по видеосвязи, однако многие студенты с нежеланием подходят к таким новшествам, считая привычные пары более выигрышным форматом.Преподаватели Северо-Восточного государственного университета уже проводят занятия по видеосвязи. Так проходит лекция на филологическом факультете. Как отмечает педагог Наталья Соколянская, перейти на такую форму обучения было трудно.Как рассказал ректор СВГУ Роман Корсун, дистанционная работа преподавателей будет оплачиваться, так же на период незапланированных каникул для студентов сохранена стипендия. Сейчас на видео-формат обучения перешли все специальности в вузе. По словам руководителя, сейчас делается все для того, чтобы каждый студент продолжал учиться."Не у всех студентов есть техническая возможность дистанционно учиться. Например, не каждый студент, живущий в общежитии, имеет ноутбук или компьютер персональный. Для них мы развернули в общежитии небольшой компьютерный класс, подключили наши электронные образовательные ресурсы к этим машинам, предоставили доступ студентам. Они могут работать почти в круглосуточном режиме, выполняя те задания, которые дают преподаватели", — говорит ректор СВГУ Роман Корсун.Для тех, кто уже закончил обучение, карантин — самое время заняться самообразованием. Многие сайты в Интернете открыли бесплатный доступ к онлайн-урокам по многим направлениям, поэтому сейчас есть возможность не просто оставаться дома, а оставаться дома с умом.