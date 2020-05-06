Еще 50 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, скончались в Москве. Такие данные привел оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.

Еще 50 человек, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, скончались в Москве. Такие данные привел оперативный штаб по контролю ситуации с COVID-19 в столице.У пациентов был подтвержден диагноз пневмония. За прошлые сутки умерли 52 человека с подтвержденным коронавирусом. Общее количество жертв инфекции в столице, таким образом, выросло до 866.В оперштабе напомнили, что до 11 мая все жители Москвы вне зависимости от возраста должны соблюдать режим самоизоляции.Ранее во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что общее количество зараженных коронавирусом в мире превысило отметку в 3,5 миллиона.Согласно данным оперштаба на 5 мая, в России общее количество заболевших COVID-19 достигло 155 370 случаев. Прирост заболевших за сутки составил 10 102.