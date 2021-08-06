Всероссийскую перепись населения Правительство Российской Федерации планирует к проведению после завершения выборов депутатов Государственной Думы.

Всероссийская перепись населения пройдёт в октябре – ноябре 2021 года.За месяц будет собрана информация обо всех жителях России, их уровне образования, владения языками, жилищных условиях, экономической активности, структуре семьи. Переписные листы можно будет заполнить тремя способами: при помощи портала Госуслуг с домашнего или рабочего компьютера и в мобильном приложении; в ближайшем многофункциональном центре; дома, с помощью переписчика.Сейчас в регионе важно устранить недостатки адресного хозяйства населённых пунктов области, набора и обучения «Волонтёров переписи», организации интернет-переписи на территории региона, участия в мероприятии молодёжи. Но не во всех муниципалитетах наведён порядок в адресном хозяйстве.Так, замечания по размещению на домах табличек с их номерами или названиями улиц в населённых пунктах имеют Вязниковский, Кольчугинский, Судогодский и Юрьев-Польский районы. Определённую сложность для переписчиков могут составить также ограждение придомовых территорий или нежелание жителей пускать их в свои жилища. Руководитель Владимирстата призвал муниципальные власти активнее проводить подготовительные мероприятия, окончательно устранить имеющиеся недостатки.В регионе активизирована работа в рамках набора и подготовки «Волонтёров переписи». Необходимо набрать как минимум 205 волонтёров, стать ими могут все желающие в возрасте от 18 до 50 лет. Волонтёры помогут жителям на стационарных пунктах, например, с получением учётной записи на портале «Госуслуги».Интернет-перепись – одна из ключевых составляющих предстоящего мероприятия. Причём, по решению федерального правительства, пройти перепись можно с учётной записью любого типа, в том числе с неподтверждённой.От данных предстоящей переписи населения будет зависеть развитие Владимирской области в грядущем десятилетии. На их основе определяются объёмы финансовой поддержки региона со стороны Российской Федерации по социально и экономически значимым отраслям.А значит, в конечном счёте, благополучие жителей Владимирской области.Фото